На Ямале под суд пойдет мужчина, который вел интимные переписки с подростками Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии.

По информации следственных органов, в 2021 году житель Кургана, находясь в Новом Уренгое, через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 11-15 лет и начинал с ними переписку. Мужчина отправлял подросткам фотографии порнографического характера, видеозаписи и сообщения, в которых вел с ними беседы на сексуальные темы. От его действий пострадали 16 детей из различных регионов России.

Подозреваемого мужчину ожидает суд.