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Происшествия30 июня 2022 12:12

На Ямале под суд пойдет мужчина, который вел интимные переписки с подростками

Потерпевшими по уголовному делу признали 16 детей из разных регионов России
Виктория Терина
На Ямале под суд пойдет мужчина, который вел интимные переписки с подростками

На Ямале под суд пойдет мужчина, который вел интимные переписки с подростками

Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии.

По информации следственных органов, в 2021 году житель Кургана, находясь в Новом Уренгое, через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 11-15 лет и начинал с ними переписку. Мужчина отправлял подросткам фотографии порнографического характера, видеозаписи и сообщения, в которых вел с ними беседы на сексуальные темы. От его действий пострадали 16 детей из различных регионов России.

Подозреваемого мужчину ожидает суд.