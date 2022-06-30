Жителя Надымского района будут судить за покушение на убийство собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО завершено расследование уголовного дела против мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство.

По информации СУ СК РФ по ЯНАО 17 апреля 2022 года в поселке Пангоды Надымского района компания местных жителей распивала алкоголь и в какой-то момент между ними возникла ссора. Один из участников застолья, схватив со стола нож, несколько раз ударил потерпевшего. Его смог остановить хозяин квартиры, благодаря которому раненный мужчина с колото-резанными ранениями доставлен в больницу.

- Следствием установлено, что ранее 40-летний обвиняемый привлекался к уголовной ответственности. В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - уточнили в СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины и уголовное дело передано в суд.