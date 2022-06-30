Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июня 2022 года: заразились 4 человека Фото: Юлия Кучеренко

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на Ямале количество заболевших коронавирусом увеличилось на 4 человека. С начала периода количество заразившихся достигло 137 269 человек.

Из общего числа болеющих 34 жителя госпитализированы с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 3 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находится на ИВЛ.

За сутки выявлено 3 случая заражений среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период таких случаев выявлено 11 488. Таким образом в населенных пунктах Ямала произошло 1 заражение COVID-19, за весь период - 125 781.

С начала пандемии вылечились 135 971 человек. За все время от коронавируса в ЯНАО умерли 1042 человека.