На Ямале до 1 августа запрещено сжигание мусора и сухой травы Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале введен особый противопожарный режим. Он будет действовать на территории округа до 1 августа.

Спасатели предупреждают, что в это время запрещено сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ, разведение костров на территориях городских и муниципальных округов. Также запрещены сварочные, огневые и резательные работы (с образованием искр) вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Исключением станут работы, связанные с аварийно-спасательными и другими неотложными мероприятиями.

Нарушители могут получить штраф. При обнаружении возгораний на территории поселений и вне населенных пунктов необходимо обращаться по телефону ЕДДС – 112.