В Ноябрьске продолжается ремонт спортшколы "Арктика" и детского сада "Снегурочка"

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается ремонт социальных объектов. О ходе ремонта в спортивной школе “Арктика” и детском саду “Снегурочка” рассказал глава города Алексей Романов.

По его словам, в детском саду практически завершен демонтаж. Рабочие приступают к перепланировке и обновлению всех систем коммуникаций. Там планируют обновить фасад и благоустроить прилегающую территорию, а также установить новые игровые комплексы.

В спортивной школе «Арктика» уже полностью разобрали стены в помещении баскетбольного зала, их возведут заново, а ещё обновят напольное покрытие. Полным ходом идет перепланировка помещений и обновление инженерных сетей. Рабочие скоро начнут ремонт фасадов и благоустройство территории. Здание адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

Как уточняет Алексей Романов, все ремонтные работы должны завершить в ноябре 2023 года.