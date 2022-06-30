Начальника Надымского филиала ГКУ оштрафовали на 5 млн рублей за получение взятки в 1,3 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

На Ямале вынесен приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника Надымского филиала государственного казенного учреждения. Мужчина признан виновным в получении должностным лицом взятки в пользу взяткодателя в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, с 2018 по июль 2021 начальник госпредприятия частями получил от двух руководителей подрядчика взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей. За это должностное лицо заключило госконтракты, которые остались невыполненными.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.