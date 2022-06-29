В Ноябрьске продолжается второй этап реконструкции центральной улицы Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске проходит второй этап реконструкции дороги на улице Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

- Подрядной организации «Севердорстрой» предстоит полностью заменить асфальтобетонное покрытие, благоустроить тротуары и велодорожки. Заменят также ливневки, освещение и остановку - говорится в сообщении.

Кроме того в городской администрации сообщили о том, чтобы противоположные потоки машин не пересекались, дорогу разделят приподнятой разделительной полосой. Для удобства горожан за магазином Мвидео уже сделали дополнительный проезд, по которому можно попасть к офисным зданиям.

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