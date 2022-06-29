В Салехарде задержали мужчину, который пытаясь скрыться от полицейских на угнанном авто Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

В Салехарде задержали молодого человека, который пытаясь скрыться от полицейских на угнанной машине и врезался в забор.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО, полицейские на одной из центральных улиц Салехарда заметили иномарку, водитель которой то резко ускорялся, то тормозил, заезжая на обочину. На требования полицейских остановится водитель не реагировал. Заехав во двор одного из домов на улице Комсомольской, водитель не справился с управлением и снес кирпичное ограждение жилого дома. После чего его задержали.

Нарушителем оказался 20-ти летний житель Салехарда. Прав у молодого человека не было, а еще он был пьян. Оказалось, что мужчина угнал автомобиль со штраф-стоянки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».