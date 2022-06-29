Следователи подозревают, что пропавший в Приуральском районе житель Ямала был убит Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе расследуется дело об исчезновении мужчины. Рассматривается версия убийства. Владимир Меньчиков в январе 2022 года отправился на попутках из Лабытнанги в Лаборовую и пропал.

- По данным следствия, 15 января 2022 года Меньчиков Владимир Сергеевич, 1987 года рождения, отправился на попутных машинах из города Лабытнанги в деревню Лаборовая Приуральского района. По пути следования мужчина без вести пропал, и в дальнейшем его местонахождение неизвестно - уточняют в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В день исчезновения мужчина был одет в зимнюю куртку черного цвета, вязаную шапку, темно-синие джинсы и зимние туфли. Его рост 175 см, худощавый, короткие темно-русые, вьющиеся волосы, глаза серо-голубые.

Из особых примет: на левом плече татуировка.

Следователи просят жителей, располагающих какой либо информацией, связанной с пропавшим мужчиной, сообщить по телефонам следственного отдела: 8(34993) 2-30-23; 8(34993) 2-30-01.