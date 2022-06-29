В Ноябрьске "зацвело" озеро Ханто Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске "зацвело" озеро Ханто. Цветение воды связано с развитием мельчайших сине- зеленых водорослей. Экологи поясняют, что это абсолютно нормально - озеро цветет ежегодно с июня по август.

- Все это ухудшает не только внешний вид озера, но и физико-химические условия среды обитания рыб. Негативное влияние на водный объект оказывают и жители города. Ноябрян убедительно просят не парковать автомобили на побережье озера и убирать за собой мусор - поясняют в Администрации Ноябрьска.

Сейчас администрация города вместе с окружными властями проводит большую работу по восстановлению озера. Губернатор Ямала поддержал инициативу ноябрян - благоустройство прибрежной зоны продолжится. Жители Ноябрьска предложили установить детские и спортивные площадки, зоны для пикника, сделать дорожки, оборудовать площадку для выгула собак.