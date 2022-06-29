Ямальский ультрамарафонец пробежал от Надыма до Салехарда за пять дней Фото: Альберт Окотэтто

Ультрамарафонец Альберт Окотэтто пробежал от Надыма до Салехард. В сумме вышло 352 километра за 5 дней. Сегодня в половине первого ночи Альберт вместе с велосипедистом Вячеславом Смирновым финишировали в столице Ямала.

- Дождь и сильный ветер слегка задержали героя в пути - к финишу у стелы «66 параллель» Альберт прибыл в ночь на 29 июня. Спортсмен известен в округе как поэт и музыкант. Надеемся, что это путешествие вдохновило его на создание прекрасной музыки, воспевающей красоту нашего региона. А еще северянин доказал: коренные ямальцы - невероятно выносливые и стойкие люди - уточнили в telegrav-канале "Ямал официально".

Кстати, Альберт усиленно готовился к забегу. За тринадцать месяцев он пробежал больше двух тысяч километров, проведя более двухсот тренировок в зале и на улице.