В Новом Уренгое двое парней вымогали деньги у сверстников, болеющих за другую спортивную команду Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении двух юношей, которые подозреваются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, в мае 2022 парни, один из которых – подросток, потребовали у двух 17-летних сверстников передать им по 17,5 тысяч рублей от каждого. При этом они угрожали их побить. Во время предварительного следствия стало известно, что причиной вымогательства стал конфликт между парнями, ведь юноши болели за разные спортивные команды.

Вымогатели поставили срок передачи денег, и парни стали собирать деньги. За защитой в полицию обратились родители одного из юношей, которым стало известно о вымогательстве. Расследование уголовного дела продолжается.