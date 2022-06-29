«РН-Пурнефтегаз» применяет искусственный интеллект в бурении скважин

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз» успешно внедрил отечественную систему автоматизированного управления бурением. Новая разработка позволила сократить время механического бурения скважин в среднем на 11,7 час/скв. Средний экономический эффект при бурении одной скважины составил порядка 1,7 млн рублей.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Автоматизированная система интеллектуального бурения работает по принципу автопилота при выполнении буровых работ. Опираясь на исходные параметры, система самостоятельно, без участия оператора, вносит корректировки в управление технологическим процессом бурения. Ключевым преимуществом интеллектуальной системы является безопасность. Каждые 10 миллисекунд она сканирует показатели датчиков и оперативно реагирует на ситуацию. При достижении критических значений система сама останавливает работу, проинформировав об этом бурового мастера с помощью светозвуковой сигнализации. Также в зависимости от типа бурения автоматика самостоятельно рассчитывает максимальную скорость и предлагает бурильщику оптимальные режимы бурения. Система совместима с любыми типами буровых установок.

Основным параметром оценки эффективности данной системы является увеличение механической скорости проходки. В процессе опытно-промышленных испытаний специалисты Компании увеличили этот показатель в среднем до 8 %.

Данная технология предложена к тиражированию на предприятиях, входящих в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.