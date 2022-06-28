В Салехарде идет капитальный ремонт спортивных объектов

Фото: Администрация Салехарда

В трёх спортивных объектах Салехарда проходит капитальный ремонт. Ход ремонта спортивных объектов проверила комиссия под руководством первого заместителя главы города Олега Куруча.

В спортивном зале по улице Республики, д. 123, проводят работы по утеплению стен внутри и снаружи. Сейчас там проходит обшивка фасада, обустраиваются две новые, просторные раздевалки, душевые, туалеты, также благоустраивают подъездных путей к спортобъекту.

А по улице Обская, д. 23, будет располагаться офис центра по физической культуре и спорту. Там проводят работы по внутренней отделке помещения, заменяют окна, двери и ремонтируют систему тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Ремонт планируют завершить к концу сентября.

- Начались строительно-монтажные работы одного из важных социальных объектов – лыжной базы. Планируется отремонтировать фасад здания, провести внутреннюю отделку помещений, ремонт входных групп и крыльца, замену окон, а также инженерных сетей тепловодоснабжения - прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту Салехарда Артур Абдулмеджи.