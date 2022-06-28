На стене многоэтажного жилого здания в Тарко-Сале изобразили нового мурала Фото: Правительство ЯНАО

На стене многоэтажного жилого здания на улице Строителей в Тарко-Сале изображен мальчик Алёша из Белгорода. Он известен многим по ролику, размещенному в интернете. На видео, которое сняла его мама, восьмилетний мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

Этот ролик и сам поступок мальчика вдохновил художника из Екатеринбурга Михаила

Измоденова. Буквально за день о набросал эскиз рисунка, отправил на рассмотрение жюри ямальского фестиваля муралов.

Патриотический мурал изобразили в номинации «Россия. Родина. Ямал». Кроме нее на первом окружном фестивале муралов определены еще две номинации: «Открывая Арктику» и «Взгляд в будущее».

- В рамках ямальского фестиваля в Тарко-Сале появятся три мурала. Помимо патриотического на улице Строителей, в парке «Прибрежный» в районе пляжа изобразят достопримечательности Пуровского района, пейзажи природы, культуры и быта. А в номинации «Взгляд в будущее» будет украшен фасад дома в районе школы №2 на ул. Республики. Это будет мурал о перспективах туристического развития Ямала - рассказал начальник управления культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова.

Фестиваля уличного дизайна проходит впервые сразу в нескольких ямальских городах. К осени помимо Тарко-Сале художники преобразят фасады домов в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Надыме. В каждом из городов появятся по три уникальных ярких мурала с эксклюзивным дизайном, они отобразят смыслы, устремления и ценности ямальцев.

Комиссия отберет по одному лучшему арт-объекту в каждой номинации, победители получат по 80 тысяч рублей.