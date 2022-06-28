Город Волноваха Донецкой Народной Республики получил гуманитарную помощь от жителей ЯНАО Фото: Администрация города Губкинского

Город Волноваха Донецкой Народной Республики получил гуманитарную помощь от жителей ЯНАО. В город приехала первая фура с продуктовыми наборами, всего их будет 6 тысяч. На этой неделе привезут и медикаменты.

- Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель - чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в своё русло как можно скорее, - рассказал Дмитрий Артюхов в своих соцсетях.

Ямал планирует передать городу 14 единиц техники: самосвалы, погрузчики, автобусы, автовышки с буровой установкой, бензовоз, пожарные машины, бронемобиль. Также округ поможет восстановить разрушенные социальные объекты. Работы в больнице, одной из школ и станции переливании крови уже начались. ЯНАО помогает не только в обеспечении строительных материалов, но и дает рабочую силу.

По просьбе администрации ДНР Ямал возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи - первая смена отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля.