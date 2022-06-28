В Ямальском районе пенсионерка отсудила 10 тысяч за сломанную на скользком тротуаре ногу Фото: Татьяна Коркина

В Ямальском районе пенсионерке через прокуратуру и суд удалось добиться компенсации за падение на скользком тротуаре и полученный перелом.

- Прокуратура Ямальского района по обращению местной жительницы провела проверку о нарушении ее прав. Установлено, что в декабре 2021 г. пенсионерка с. Яр-Сале упала на тротуар и сломала себе берцовую кость, получив тем самым вред здоровью средней тяжести -уточнили в окружной прокуратуре.

По закону тротуары должны обрабатываться противогололедными веществами, но эти требования не были обеспечены как со стороны муниципалитета, так и подрядной организацией. Поэтому прокурор внес главе района представление, и по результатам его рассмотрения нарушения устранены.

Кроме того, прокуратура района обратилась с иском в суд и в пользу пенсионерки взыскана причитающаяся компенсация на общую сумму 10 тысяч рублей.