На Ямал привезли 5 стерхов, выращенных в Окском заповеднике Фото: telegram-канал "Ямал официально"

На Ямал «прилетели» 5 стерхов. Их также называют птицей счастья, так как встреча с ней (стерхи сторонятся людей и такие встречи являются большой редкостью) обещает счастье и благополучие.

Птиц вырастили в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника. В скором времени стерхов выпустят на волю в Куноватском заказнике в Шурышкарском районе.

- Учёные пометили пернатых спутниковыми GSM-передатчиками. Благодаря трекерам они смогут оценить адаптацию северных журавлей в дикой природе. Проект по восстановлению популяции обских стерхов действует в округе с 2019 года - на волю уже выпустили 10 молодых птиц - сообщили в telegram-канале "Ямал официально".