Управляющего коммерческой организации на Ямале задолжал больше 5 миллионов налогов Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против управляющего коммерческой организации. Он обвиняется в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По данным СУ СК РФ по ЯНАО, в городе Новый Уренгой управляющий ООО «Кристалл», зная о наличии у организации задолженности, совершал денежные операции в обход расчетного счета. В итоге он сокрыл денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что экс-директора «Уренгойкомплектстрой» оштрафовали со сокрытие денег от налоговой. Женщина задолжала более 50 миллионов рублей.