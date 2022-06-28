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Происшествия28 июня 2022 4:53

В ЯНАО местный житель зарезал ножом бывшую сожительницу

Уголовное дело передано в суд
Виктория Терина
В ЯНАО местный житель зарезал ножом бывшую сожительницу

В ЯНАО местный житель зарезал ножом бывшую сожительницу

Фото: Татьяна Коркина

В Красноселькупском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство женщины.

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, в селе Красноселькуп 41-летний мужчина ворвался в дом к своей бывшей сожительнице и несколько раз ударил её ножом в плечо и шею. Мать потерпевшей, находившаяся в это время в квартире, позвала на помощь соседей, после чего мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержали полицейские.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он заключен под стражу. Следствием собрано достаточно доказательств его вины и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.