В ЯНАО местный житель зарезал ножом бывшую сожительницу Фото: Татьяна Коркина

В Красноселькупском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство женщины.

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, в селе Красноселькуп 41-летний мужчина ворвался в дом к своей бывшей сожительнице и несколько раз ударил её ножом в плечо и шею. Мать потерпевшей, находившаяся в это время в квартире, позвала на помощь соседей, после чего мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержали полицейские.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он заключен под стражу. Следствием собрано достаточно доказательств его вины и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.