Фото: Правительство ЯНАО

Ямальцы собрали больше 1 миллиона рублей в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика». Это почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Средства передадут на оказание помощи ветеранам всех поколений.

Волонтёры активно взаимодействовали с жителями региона. В акции «Красная гвоздика» участвовали жители даже самых отдалённых посёлков. Средства от приобретённых значков передадут в фонд, сумма фиксируется конкретно за Ямалом, поэтому каждый участник акции может быть уверен, что внёс вклад в оказание помощи ветеранам Ямала.

Эти деньги пойдут на оказание высокотехнологической медицинской помощи: инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, а также медикаменты.