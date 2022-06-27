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Общество27 июня 2022 14:48

Ямальские школьники отправятся к Чёрному морю, чтобы подтянуть свой английский

Победители конкурсного отбора на участие в стажировке по иностранным языкам в конце июля поедут в языковой лагерь в Сочи
Виктория Терина
Ямальские школьники отправятся к Чёрному морю, чтобы подтянуть свой английский Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские школьники отправятся к Чёрному морю, чтобы подтянуть свой английский Фото: Правительство ЯНАО

Победители конкурсного отбора на участие в стажировке по иностранным языкам в конце июля поедут в языковой лагерь в Сочи. 15 ямальцев в течение двух недель будут совершенствовать свой разговорный английский и грамматику с педагогами-носителями языка на побережье Чёрного моря

Занятия английским языком для ребят будут проходить не только на уроках, но и во время экскурсий, квестов, мастер-классов, походов, тематических вечеринок, занятий спортом, танцев и, конечно же, купании в море.

- Программа языковых стажировок инициирована губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Старшеклассники, которые демонстрируют высокие результаты в учебе, могут повысить знания иностранных языков за счёт прохождения бесплатной языковой практики - сообщили на сайте правительства ЯНАО.