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Общество27 июня 2022 14:25

Между Надымом и Новым Уренгоем начинают курсировать пассажирские автобусы

Время в пути составит около 5 часов
Виктория Терина
Между Надымом и Новым Уренгоем начинают курсировать пассажирские автобусы Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Надымом и Новым Уренгоем начинают курсировать пассажирские автобусы Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Надымом и Новым Уренгоем запускают пассажирские автобусы. Маршрут будет проходить через поселки Правохетинский, Пангоды и аэропорт газовой столицы. Время в пути составит около 5 часов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Открыта продажа билетов на автобусное сообщение Надым-Новый Уренгой. Первые автобусные рейсы стартуют от автостанции города Надыма 2 июля в 6 часов утра и от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 6 часов 15 минут - сообщает департамент.

Билеты можно забронировать по номеру телефона диспетчерской перевозчика: +7 (919) 552-96-00.