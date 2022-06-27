Между Надымом и Новым Уренгоем начинают курсировать пассажирские автобусы Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Надымом и Новым Уренгоем запускают пассажирские автобусы. Маршрут будет проходить через поселки Правохетинский, Пангоды и аэропорт газовой столицы. Время в пути составит около 5 часов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Открыта продажа билетов на автобусное сообщение Надым-Новый Уренгой. Первые автобусные рейсы стартуют от автостанции города Надыма 2 июля в 6 часов утра и от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 6 часов 15 минут - сообщает департамент.

Билеты можно забронировать по номеру телефона диспетчерской перевозчика: +7 (919) 552-96-00.