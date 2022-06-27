Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 13:56

В Губкинском по решению суда появится 600 новых участков для дач

Администрация города Губкинский вернула в пользование земли в дачном массиве
Виктория Терина
В Губкинском по решению суда появится 600 новых участков для дач Фото: Администрация города Губкинского

В Губкинском по решению суда появится 600 новых участков для дач Фото: Администрация города Губкинского

В Губкинском готовят проект новых участков для дач. Об этом в прямом эфире рассказал Глава города Андрей Гаранин.

- Предусмотрим необходимую инженерию, дороги, сформируем земельные участки для ведения садоводства и планомерно начнем их предоставлять в собственность на торгах, многодетным семьям и льготным категориям граждан. Возможно, что уже в конце года начнем этим заниматься, – сообщил Андрей Гаранин.

По его словам, этой темой администрация занималась почти три года. Все решалось через суд. 37 гектаров, указанных в генплане, ошибочно попали в Гослесфонд, но теперь земля переведена в категорию «эксплуатационные леса». Всего на этой территории должно получиться около 600 дачных участков.