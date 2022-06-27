Житель Салехарда взял кредит и отдал все деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В полицию Салехарда с заявлением обратился 57- летний житель города, который лишился 780 тысяч рублей, доверившись мошенникам.

Оказалось, что мужчине на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что на его имя мошенники оформили четыре кредита в разных банках, но этого пояснила, что мошенники не смогли воспользоваться заявкой на кредит. Для того, чтобы помешать аферистам, девушка посоветовала северянину взять кредит. В итоге ямалец перевел все деньги преступникам.

- По данному факту отделом дознания ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» - уточняется пресс-служба УМВД России по ЯНАО.