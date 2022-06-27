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Общество27 июня 2022 13:26

Двадцать семей из Лабытнанги получили жилищные сертификаты

С 2021 года 102 лабытнангские семьи уже получили сертификаты на переселение из аварийных домов
Виктория Терина
Двадцать семей из Лабытнанги получили жилищные сертификаты Фото: Администрации города Лабытнанги

Двадцать семей из Лабытнанги получили жилищные сертификаты Фото: Администрации города Лабытнанги

Лабытнангцам, проживающим в аварийных домах, вручили жилищные сертификаты. Теперь 20 семей, получивших господдержку, будут готовиться к переезду.

Как уточняют в администрации Лабытнанги, приобрести жильё по программе «Жильё и городская среда» можно в любом регионе страны, кроме Тюменской области, где реализуется программа «Сотрудничество».

С 2021 года, с начала действия программы, 102 лабытнангские семьи уже получили сертификаты на переселение из аварийных домов.

- Благодаря решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова выделено дополнительное финансирование для тех, кто хочет принять участие в программе. Желающие получить меру государственной поддержки могут подавать документы до 1 октября 2022 года. Заявки принимаются жилищными службами органов местного самоуправления - отмечают в городской администрации.