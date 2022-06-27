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Общество27 июня 2022 12:49

На автодороге Тазовский-Новозаполярный приступили к укладке асфальта

Дорожные рабочие заасфальтируют 21 километр дорожного полотна – до развилки на Газ-Сале
Виктория Терина
На автодороге Тазовский-Новозаполярный приступили к укладке асфальта Фото: Администрации Тазовского района

На автодороге Тазовский-Новозаполярный приступили к укладке асфальта Фото: Администрации Тазовского района

В Тазовском районе продолжается капитальный ремонт улицы Дорожная. Рабочие уже завершили демонтаж и подготовительные работы, приступив к укладке дорожных плит. Здесь отремонтируют 980 метров дороги, из них больше 300 метров будут расширены до четырех плит. Вдоль дороги обустроят водопропускники и тротуары, оборудуют велосипедную дорожку и обновят парковку. Работы планируют завершить к концу сентября.

- На улице Пушкина в самом разгаре работы по расширению проезда к организациям и учреждениям, расположенным в здании. Сейчас рабочие занимаются выравниванием и переукладкой плит. Обновленная территория будет более просторной, а специально оборудованный наклон и бордюры обеспечат отток воды - отметили в администрации Тазовского района.

Специалисты отремонтировали более 150 квадратных метров тротуаров, а сейчас занимаются ямочным ремонтом на улице Нагорной. На автодороге Тазовский-Новозаполярный приступили к укладке асфальта. Дорожные рабочие заасфальтируют 21 километр дорожного полотна – до развилки на Газ-Сале.