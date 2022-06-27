В Муравленко осужден любитель пьяной езды и нарушитель ПДД Фото: Татьяна Коркина

В апреле 2022 года сотрудниками ДПС ОМВД России по Муравленко остановили автомобиль, водителем которого являлся 24-летний пьяный парень. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило подтвердило состояние мужчины.

Во время проверки документов госавтоинспекторы выяснили, что мужчина уже попадался пьяным за рулем и на момент задержания уже был подвергнут административному наказанию. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления автомобилем, а транспорт изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как отмечают в пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 18 июня в законную силу вступил приговор Муравленковского городского суда, по которому молодой человек приговорен к наказанию в виде обязательных работ сроком 280 часов, с лишением водительских прав сроком на 2 года.