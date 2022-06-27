Фото: Администрация Пуровского района

В районе парка «Прибрежный» в Тарко-Сале началось строительство дороги на улице Русской. Из-за этого подъезд со стороны улицы Мезенцева перекрыт.

Парковка парка «Прибрежный» за лесхозом и в районе дома 5 в мкр. Геолог. А для пешеходов организованы подходы между домами 11 и 13 по улице Русской и со стороны дома 5 в микрорайоне Геолог.

- Парк «Прибрежный» ежегодно становится современнее. В этом году, помимо строительства удобного подъезда, проведут работы по благоустройству. Рядом со спортивными площадками будут оборудованы зоны активного отдыха для взрослых и детей - сообщили в администрации Пуровского района.