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Происшествия27 июня 2022 7:46

В Ямальском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в нападении на следователя

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
В Ямальском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в нападении на следователя

В Ямальском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в нападении на следователя

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в "применении насилия в отношении следователя, в связи с производством им предварительного расследования".

Это произошло в ноябре 2021 года в селе Яр-Сале, когда по месту жительства женщины, в рамках расследования уголовного дела против ее супруга проводился обыск. Женщина решила помешать проведению расследования и начала бить следователя руками.

Следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.