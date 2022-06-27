В Новом Уренгое состоялся Арктический забег «Северный характер. Лето» Фото: telegram-канал "Ямал официально"

В Новом Уренгое состоялся Арктический забег «Северный характер. Лето». 419 человек из разных уголков Ямала и России преодолели экстремальную трассу.

Победителем стала команда «Железяки» из Нового Уренгоя. Они преодолели препятствия за 45 минут 54 секунды. Серебро взяла новоуренгойская команда «Fantastik five», пробежавшая дистанцию за 46 минут. Команда «Первая Пятерка» из Ноябрьска, с результатом 47 минут 35 секунд, стала третьей.

В личном зачёте золото у Денислама Уметбаева и Анастасии Лазаревой из Нового Уренгоя, серебряные призёры — Сергей Поспелов из Нового Уренгоя и Наталья Фатахутдинова из Салехарда, Сергей Костов из Губкинского и Татьяна Брызгина из Нового Уренгоя взяли бронзу.