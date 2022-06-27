В Тазовском районе прораба оштрафовали на 30 тысяч за то, что его работник рухнул в траншею Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 30 тысяч рублей выплатит работник одного из предприятий Тазовского района. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

Следствие выявило, что 22 апреля 2021 года на месторождении Тазовского района прораб не оградил опасную зону. Мужчина, ответственный за обеспечение безопасных условий труда на строительном объекте, не поставил ограждение у края глубокой траншеи. Он понадеялся, что во время стыковки труб газопровода к яме никто не подойдет, однако ЧП все-таки произошло. Рабочий, толкая трубу при помощи самодельного рычага, оступился и упал в траншею, которая находилась сзади него. Падение привело к тяжелой сочетанной травмы.

Во время следствия прораб принес потерпевшему извинения и возместил причиненный ущерб.