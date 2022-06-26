В Ноябрьске в озере утонул мужчина, который зашел в воду с пятилетним ребенком Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске в озере возле парогазовой электросанции утонул мужчина. Как сообщает портал nur24.ru, мужчина зашел в воду вместе с пятилетним ребенком, которого посадил на плечи. Ребенок стал тонуть, его спас один из отдыхающих. А вот мужчину спасти не удалось – он утонул.

Сейчас причины трагедии устанавливают следователи, проводится доследственная проверка. По словам местные жители, озеро, в котором купался мужчина, опасно для купания. Несчастные случаи там происходят каждый год и не по разу.