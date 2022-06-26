25 ямальских выпускников побывали на всероссийском празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: правительство ЯНАО

Отличники учебы, победители интеллектуальных и творческих конкурсов, победители школьного конкурса «Большая перемена» приняли участие во Всероссийском празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По итогам отбора претендентов, которым занималась комиссия департаментов и управления ЯНАО, пригласительные билеты получили 25 выпускников из всех муниципальных образований ЯНАО.

Кроме участия в главном празднике выпускников ямальские школьники побывали в Новой Голландии, Русском музее и музее железных дорог России, посетили Петропавловскую крепость и сходили на спектакль в Театр юных зрителей.

Напомним, лучшие выпускники ямальских школ участвуют в «Алых парусах» второй год подряд. Инициативу поощрения умников и умниц поддержал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.