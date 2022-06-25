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Здоровье25 июня 2022 11:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале 25 июня 2022 увеличилось на 7 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 июня 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Число заболевших коронавирусом на Ямале 25 июня 2022 увеличилось на 7 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале 25 июня 2022 увеличилось на 7 человек

Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного штаба, на Ямале число заболевших коронавирусом на 25 июня 2022 увеличилось ещё на 7 человек. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 137244 человека, из которых 11 481 человек – вахтовики.

Фото: телеграм-канал Ямал.Официально

Фото: телеграм-канал Ямал.Официально

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 36 человек. Трое в тяжелом состоянии, 1 – на искусственной вентиляции легких. Всего выздоровело 135905 человек, умерло 1042.