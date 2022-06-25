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Происшествия25 июня 2022 4:37

Погода на Ямале 25 июня 2022: по всему округу пройдет кратковременный дождь с грозой

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 25 июня 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Погода на Ямале 25 июня 2022: по всему округу пройдет кратковременный дождь с грозой

Погода на Ямале 25 июня 2022: по всему округу пройдет кратковременный дождь с грозой

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 25 июня 2022, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами, днем везде кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 C, по западу до +8 C. Температура воздуха днем +23…+28 C, местами до +18 C, по западу до +17 C.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Подробный прогноз погоды на Ямале 25 июня 2022 читайте в инфографике МЧС: