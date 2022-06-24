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Происшествия24 июня 2022 13:41

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже дорогих телефонов

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже дорогих телефонов

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в краже дорогих телефонов

Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое местный житель обратился с заявлением в полицию. Мужчина пояснил, что во время снятия денег в банкомате он оставил свою барсетку, в которой находилось два дорогостоящих телефона. Заметив пропажу, мужчина вернулся, но утерянную вещь так и не нашел.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении, которым оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Нового Уренгоя. Барсетку с телефонами вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Северянину грозит максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.