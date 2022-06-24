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Общество24 июня 2022 13:35

В Салехарде появится больше 200 дополнительных парковочных мест

Информацию подтвердил глава города Алексей Титовский
Виктория Терина
В Салехарде появится больше 200 дополнительных парковочных мест Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде появится больше 200 дополнительных парковочных мест Фото: Администрация Салехарда

В этом году в Салехарде появится больше 200 дополнительных парковочных мест для автомобилей. Об этом рассказал глава Салехарда Алексей Титовский в своих аккаунтах в соцсетях.

- От салехардцев часто приходят вопросы об обустройстве новых парковок в нашем городе. Рассказывал недавно в ходе прямого эфира, остановлюсь чуть подробнее. Более 118 дополнительных мест для автомобилей обустроим в этом году в разных частях города, возле учреждений образования, спорта и культуры, - сообщил Алексей Титовский.

По его словам парковки появятся: на ул. Броднева у школы №2; на ул. Матросова возле «Геолога»; рядом с новыми игровыми площадками в микрорайоне Удача и на ул. Маяковского; в районе гостиницы «Арктика» и у школы №1; в районе школы №6; возле детского сада «Умка».

Во всех 12 дворах, где в этом году ведутся работы по благоустройству территорий, запланировано обустройство дополнительных парковочных мест. Там планируют добавить порядка 100 мест.