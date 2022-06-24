Фото: Мужевская центральная районная больница

В Мужевской ЦРБ стартовал капитальный ремонт. В четырех корпусах районной больницы проводят частичный капитальный ремонт.

Ремонт не только продлит срок службы зданий, но и создаст более комфортные условия для медиков и пациентов. Активные работы ведутся сейчас в зданиях поликлиники и стационара, где расположены родильный блок, гинекологическое, хирургическое и терапевтическое отделения, а также скорая помощь.

Как сообщают на сайте правительства ЯНАО, в здании поликлиники планируют обновить пол и цокольное перекрытие, а ещё заменить входные двери. В стационаре укрепят фундамент, обновят систему водоотведения, заменят поврежденные оконные и дверные блоки. Оба здания после ремонта обновят внутреннюю отделку.

В помещениях, где идет ремонт, прием пациентов прекращен. На время проведения внутренних работ пациентов, нуждающихся в непрерывном наблюдении и рожениц, направят в Салехардскую окружную больницу. Для них это будет бесплатно – больница компенсирует затраты на проезд в обе стороны. В экстренных случаях рожениц могут принять в родильном зале стационара больницы.