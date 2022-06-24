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Общество24 июня 2022 13:10

В Муравленко 289 выпускников многопрофильного колледжа и лицея получили документы об образовании

С этим событием выпускников поздравила глава города Елена Молдован
Виктория Терина
Фото: страница Елены Молдован в соцсети "Вконтакте"

Фото: страница Елены Молдован в соцсети "Вконтакте"

Сегодня 289 выпускников многопрофильного колледжа и лицея в Муравленко получили документы об образовании. С этим событием выпускников поздравила глава города Елена Молдован.

- Уверена, что выпускники маленького северного Муравленко будут достойными гражданами России! Желаю счастливого пути, новых открытий и свершений! В добрый путь! - отметила градоначальница.

Елена Молдован также поблагодарила педагогов и родителей за то, что помогали ребятам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали знания и опыт, учили побеждать.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Ямал приедут 54 студента из ведущих российских вузов. Ребята проведут научные исследования мерзлоты и экосистем на территории арктического региона.