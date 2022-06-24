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Общество24 июня 2022 11:58

В Новом Уренгое прокуратура добилась выдачи реабилитационного сертификата ребенку-инвалиду

Пришлось решать вопрос через суд
Виктория Терина
В Новом Уренгое прокуратура добилась выдачи реабилитационного сертификата ребенку-инвалиду

В Новом Уренгое прокуратура добилась выдачи реабилитационного сертификата ребенку-инвалиду

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов.

В ведомстве выяснилось, что управлением по труду и социальной защите администрации города отцу ребенка-инвалида отказано в выдаче реабилитационного сертификата. Причиной послужило отсутствие подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка.

- Прокуратура города в целях подтверждения периода проживания родителя на территории автономного округа организован опрос свидетелей, запрос в транспортных организациях сведений о прибытии заявителя в город - уточнили в городской прокуратуре.

В итоге прокурор города направил иск в суд об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Ямала и суд с иском согласился.

Ребенок-инвалид получил реабилитационный сертификатом на сумму 500 тысяч рублей.