Фото: Правительство ЯНАО

Департамент социальной защиты населения ЯНАО возглавила Оксана Медынская. Об этом сообщили на официальной странице правительства ЯНАО. Оксана Медынская преступила к работе с 24 июня.

Как отмечают Оксана Медынская родилась в Салехарде. В 2001 году окончила Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы, присвоена квалификация «Экономист», в 2016 году получила диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление», окончив Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ.

Медынская с 2005 года работает в департаменте, а с 2011 занимала должность первого заместителя директора департамента. Он занималась вопросами реализации государственной политики в сфере социального развития, семейной и демографической политики, а также охраны труда. Является разработчиком законодательной базы округа по предоставлению мер социальной поддержки, а также руководителем цифровой трансформации в департаменте.