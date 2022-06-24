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Общество24 июня 2022 11:42

В Губкинском почти на две недели отключать горячую воду

Специалисты приступят к промывке магистральных трубопроводов горячего водоснабжения
Виктория Терина
В Губкинском почти на две недели отключать горячую воду

В Губкинском почти на две недели отключать горячую воду

Фото: Юлия Кучеренко

В Губкинском почти на две недели отключать горячую воду. Об этом сообщили в официальном сообществе городской администрации в соцсети.

- В период с 27 июня по 10 июля в городе будет произведено отключение горячей воды - говорится в сообщении.

Мера необходимая. Так как сотрудники ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго», в рамках подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, приступят к промывке магистральных трубопроводов горячего водоснабжения.

Напомним, мы писали ранее о том, что жители Панаевска жалуются на резкий запах хлорки от водопроводной воды. По словам одного из жителей, в такой воде даже нельзя помыться.