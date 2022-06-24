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Туризм24 июня 2022 9:24

На Ямале будут развивать агротуризм

Спикеры из Санкт-Петербурга расскажут об одном из перспективных на текущий момент направлений туризма
Виктория Терина
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде пройдет образовательное мероприятие по направлению агротуризма. Представители малых форм хозяйствования, планирующие развитие сельского туризма на территории региона соберутся на базе историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог» 15 июля.

Спикеры из Санкт-Петербурга расскажут об одном из перспективных на текущий момент направлений туризма, истории его становления и развития как в мире, так и в России. Участники изучат основные модели агротуристических предприятий, познакомятся с требованиями к организации размещения, проживания и обслуживания туристов в условиях сельской местности, разберут самые успешные кейсы этого направления.

Кстати, сельский туризм является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения продукции сельского хозяйства на внутренний рынок. Туристы смогут познакомиться с производством, убедиться в высоких вкусовых качествах продуктов. Эта сфера обладает мультипликативным эффектом и направлена на сохранение культурного наследия, повышение привлекательности сельской жизни, а также на создание новых рабочих мест.