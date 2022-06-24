В Ноябрьске закроют участок дороги по улице Ленина от Дзержинского до Мира Фото: Юлия Кучеренко

В Ноябрьске закроют еще один участок дороги для проезда. В понедельник, 27 июня, для автомобилистов станет недоступным участок по улице Ленина от Дзержинского до Мира.

Там появится новое дорожное полотно, тротуары, велодорожки, современное освещение, ливневки. Для проезда к офисным зданиям, которые размещены на этом участке, предусмотрен дополнительный проезд. Его обустройство почти закончено, можно проехать от магазина МВидео, также предусмотрены все заезды и для служб экстренного реагирования.

Проезд будет закрыт до октября, но временные неудобства компенсирует обновленная, современная и удобная улица, которую Ноябрьск получит после окончания работ.