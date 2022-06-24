Первый губернатор Ямала Юрий Васильевич Неелов отмечает 70-летний день рождения Фото из личного архива Юрия Неелова

Первый губернатор ЯНАО Юрий Неелов руководил округом 16 лет – с 1994 по 2010 год. Сегодня, 24 июня, политику, почетному гражданину Ямала и Тюменской области, общественному деятелю и автору книг исполняется 70 лет.

О первом губернаторе ЯНАО создали документальный фильм «Неёлов», приуроченный к его 70-летию.

- Родина всегда играет ключевую роль. Я, как и все мальчишки, мечтал и в космос полететь, и быть и летчиком, и пилотом, но, к сожалению, я бы осуществил свою мечту, но я по зрению не прошел. У меня судьба сложилась по-другому. Я всегда говорю, когда выбирают руководителя региона, лучше, чтобы это был местный человек, который знал этот регион - рассказал в интервью в «Ямал 1».

Юрий Неелов готовит большой социальный проект – этнопарк в Тюмени. Там будет представлена культура, быт народов ханты, ненцы, казахи, селькупы, будет русское подворье, будет украинское подворье и будет подворье татар.

- Половину я уже построил, на следующий год, я думаю, дострою, еще два сектора мне нужно заполнить. А так после юбилея, где-то дней через десять, я открою уже этнопарк для посещения - поделился Неелов.