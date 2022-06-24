На Ямал приедут 54 студента из ведущих российских вузов Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

На Ямал приедут 54 студента из ведущих российских вузов. Они будут проходить научно-исследовательскую практику в ЯНАО.

Среди студентов будут иностранцы из Мексики, Китая, Ирландии. Научная практика для приезжих студентов продлится чуть больше 12 недель, с 5 июля по 29 сентября. Все это время студентов будут курировать ямальские ученые из Научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательский стационара института экологии растений и животных уральского отделения Российской академии наук.

Исследования будут проходить на 20 площадках округа в Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Новом Уренгое и Приуральском районе. Ребята проведут научные исследования мерзлоты и экосистем на территории арктического региона.