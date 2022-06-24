В Надыме раскрыли преступление 16-летней давности: женщина зарезала соперницу, приревновав её к сожителю Фото: Татьяна Коркина

В Надыме завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 16-летней давности. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

По данным следователей, в декабре 2006 года в поселке Пангоды Надымского района нашли труп женщины со следами насилия. Тогда силовики не смогли быстро установить человека, который убил потерпевшую. Избежать наказания даме удалось благодаря двоим свидетелям, которые дали в суде ложные показания, дело приостановили.

В этом году следователи вновь вернулись к делу и смогли установить подозреваемую. Все произошло ночью 18 декабря 2006 года. Пьяная на тот момент 43-летняя сельчанка приревновала своего сожителя к подруге и пришла к ней выяснять отношения. Конфликт перешел в потасовку, и тогда обвиняемая схватила нож и зарезала соперницу. Убедившись в её смерти, женщина вернулась в квартиру сожителя и выстирала вещи и обувь, чтобы скрыть преступление.

Благодаря современной криминалистической технике и новым возможностям следователи уличили во лжи свидетелей, которые создали 16 лет назад алиби обвиняемой. Под тяжестью доказательств женщина призналась в убийстве и раскаялась в преступлении.