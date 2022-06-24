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Общество24 июня 2022 5:29

В Губкинском пройдет парад невест

Участвовать могут все желающие, независимо от семейного положения
Виктория Терина
В Губкинском пройдет парад невест Фото: Администрация Губкинского

В Губкинском пройдет парад невест Фото: Администрация Губкинского

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Губкинском пройдёт Парад невест. Участвовать могут все желающие, независимо от семейного положения.

Парад невест состоится 9 июля в 15:00 в сквере им. И.М. Губкина. Организаторы обещают создать атмосфера настоящего свадебного торжества: белые платья, волнения и восторженные взгляды.

Кроме того, будущим молодожёнам предлагают провести регистрацию брака необычно - прямо в сквере. Также планируется торжественно наградить семейные пары, отметившие в этом году юбилей свадьбы.

Напомним, мы писали ранее о том, что молодоженам Лабытнанги предложили регистрировать брак в мэрии, гостинице или сквере.