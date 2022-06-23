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Общество23 июня 2022 14:58

До конца года к 519 домам Салехарда будет подведен газ

В квартале Северный, уже построено 900 метров подземного газопровода
Виктория Терина
До конца года к 519 домам Салехарда будет подведен газ Фото: страница Алексея Титовского в соцсети

До конца года к 519 домам Салехарда будет подведен газ Фото: страница Алексея Титовского в соцсети

До конца года к 519 домам Салехарда будет подведен газ. Работа по программе догазификации по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова продолжается. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

АО «УСГГ» работает в квартале Северный, где уже построено 900 метров подземного газопровода. В районе исторической части города 76 домов будут газифицированы, 50 – на Ангальском Мысе, 26 – в районе второго отделения.

- Знаю, что есть сомнения, которые касаются приобретения внутридомового газового оборудования, но сама экономия от потребления газа существенная. Во-первых, подведение газопровода к участку обошлось бы жителям от 60 тысяч рублей и выше. Во-вторых, стоимость отопления дома электричеством в пять и более раз превышает коммунальные платежи за пользование газом - сообщил Титовский.

После завершения работ по обустройству газопровода дороги и проезды будут восстановлены.